معتقد شائع خاطئ حول توفير استهلاك البنزين في السيارة

الوكيل الإخباري- يسعى أصحاب السيارات دائمًا إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهلاك الوقود، لكن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة والحقائق المتعلقة بأساليب توفير الوقود.

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من أبرز هذه المعتقدات الخاطئة هو أن عدم استخدام مكيف السيارة يسهم بشكل كبير في توفير الوقود. لكن في الواقع، يُفضل استخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة، حيث يُعد ذلك أكثر كفاءة في توفير الوقود.



أيضًا، يُعتقد بعض الناس أن نفخ إطارات السيارات بشكل مفرط يقلل من احتكاكها بالأرض، مما يسهل عمل المحرك ويوفر في استهلاك الوقود. لكن الحقيقة أن نفخ الإطارات بشكل زائد لا يُحقق توفيرًا ملحوظًا في الوقود، بل يقلل من فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة.