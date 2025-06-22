معجزة بحرية.. رسالة كتبتها طفلة اسكتلندية تعود إليها بعد عقود - صور

تعود القصة إلى عام 1994، حين شاركت ألينا، المقيمة في بلدة بورتنوكي بمقاطعة موراي، في مشروع مدرسي عن الماء، ووضعت رسالة داخل زجاجة مشروب محلي قبل أن تُلقى في بحر الشمال.
وفي مفاجأة نادرة، عثرت متطوعة ألمانية تُدعى بيا برودتمان (27 عامًا) على الزجاجة خلال حملة لتنظيف الشواطئ في جزيرة "ليشهيلويا" النرويجية ضمن منظمة بيئية. أرسلت بيا بطاقة بريدية إلى العنوان المدوّن، لتصل إلى ألينا، التي تعيش اليوم في المنزل نفسه.
تقول ألينا (42 عامًا) لهيئة BBC Scotland: "رؤية خط يدي بعد هذه السنوات كان أمرًا لا يُصدق.. الرسالة كانت محفوظة بشكل مذهل". وكانت قد طلبت في رسالتها الأصلية من الشخص الذي يعثر عليها أن يخبرها عن نفسه وعن المنطقة التي وجد الزجاجة فيها.
بيا لم تُخيّب الطلب، وأرسلت تفاصيل عن الجزيرة والقوارب التي تعيش وتعمل عليها. وتواصلت السيدتان لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبادلتا الصور والقصص.
تختم ألينا حديثها قائلة: "نأمل أن نُبقي على هذا التواصل الجميل بيننا".
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