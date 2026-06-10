معجزة على أعلى قمة في العالم

الوكيل الإخباري- خرج المتسلق النيبالي دوا شيربا (57 عامًا) من وحدة العناية المركزة بعد نجاته من محنة استمرت ستة أيام على جبل إيفرست، حيث ظل يزحف وحيدًا باتجاه المخيم الأساسي عقب نفاد الأكسجين منه بالقرب من "منطقة الموت".

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وكان شيربا قد اختفى في 30 مايو، قبل أن يُعثر عليه وهو يعاني من قضمة صقيع وجفاف حاد وكسر في عظم الفخذ، ليُنقل جوًا إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.