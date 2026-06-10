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معجزة على أعلى قمة في العالم

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المتسلق النيبالي دوا شيربا
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   خرج المتسلق النيبالي دوا شيربا (57 عامًا) من وحدة العناية المركزة بعد نجاته من محنة استمرت ستة أيام على جبل إيفرست، حيث ظل يزحف وحيدًا باتجاه المخيم الأساسي عقب نفاد الأكسجين منه بالقرب من "منطقة الموت".

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وكان شيربا قد اختفى في 30 مايو، قبل أن يُعثر عليه وهو يعاني من قضمة صقيع وجفاف حاد وكسر في عظم الفخذ، ليُنقل جوًا إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.


وأوضح أن بقاءه على قيد الحياة كان بفضل بعض قطع الشوكولاتة والمقرمشات، إضافة إلى مضغ الثلج بعد نفاد الطعام والماء. وقد أثارت الحادثة جدلًا واسعًا في أوساط تسلق الجبال، وسط مطالب بفتح تحقيق في أسباب التأخر في العثور عليه وإنقاذه.

 

 

 

 
 


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