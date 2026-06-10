معجزة على أعلى قمة في العالم

وكان شيربا قد اختفى في 30 مايو، قبل أن يُعثر عليه وهو يعاني من قضمة صقيع وجفاف حاد وكسر في عظم الفخذ، ليُنقل جوًا إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.
وأوضح أن بقاءه على قيد الحياة كان بفضل بعض قطع الشوكولاتة والمقرمشات، إضافة إلى مضغ الثلج بعد نفاد الطعام والماء. وقد أثارت الحادثة جدلًا واسعًا في أوساط تسلق الجبال، وسط مطالب بفتح تحقيق في أسباب التأخر في العثور عليه وإنقاذه.
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