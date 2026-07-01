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معركة البقلاوة.. 3 دول تتنازع داخل «اليونسكو»

صضثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   تحوّل الجدل حول أصل البقلاوة من نقاش غذائي إلى خلاف ثقافي ودبلوماسي بين تركيا واليونان وسوريا داخل أروقة «اليونسكو»، وسط تنافس على نسب هذا الحلوى التاريخية لكل دولة.اضافة اعلان


وتستند تركيا إلى وثائق من قصر «طوب قابي» في إسطنبول تثبت تقديم البقلاوة في احتفالات السلاطين العثمانيين منذ القرن الخامس عشر، إضافة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بمدينة غازي عنتاب كمركز عالمي للبقلاوة.

في المقابل، يرى اليونانيون أن الحلوى تعود جذورها إلى المطبخ البيزنطي، مستندين إلى حلوى قديمة تُدعى «Placenta» وإلى أصل كلمة «فيلو» ذات الجذر اليوناني.

أما سوريا، فتؤكد أن حلب ودمشق لعبتا دورًا محوريًا في تطوير الحلويات الشرقية، مشيرة إلى شهرة «الفستق الحلبي» الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في البقلاوة الفاخرة.

ويرى مؤرخو الطعام أن البقلاوة نتاج تداخل حضاري بين المطبخ العربي والبيزنطي والأناضولي، وليست حكرًا على طرف واحد.
 
 


gnews

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