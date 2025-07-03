الخميس 2025-07-03 11:38 ص
 

معلم فرنسي يقلي بيضة على أرض ملعب المدرسة وسط موجة حر - صورة

خنهت
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   في جنوب فرنسا، قام معلم في مدرسة ثانوية بمدينة كيساك بتجربة غير معتادة لقلي بيضة على أرضية ملعب المدرسة الحارقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في محاولة للفت الانتباه إلى سوء تجهيز المدرسة للتعامل مع موجة الحر.

اضافة اعلان


وضع المعلم مقلاة على الأرض الساخنة، ثم كسر بيضة فيها لتثبت أنها نضجت بسرعة، مع تسجيل حرارة 80 درجة مئوية على مقبض المقلاة، وفقًا لإذاعة "فرانس بلو".


وأشار إلى أن الملعب يوفر فقط بين 60 و80 سنتيمتر مربع من الظل لكل تلميذ، وأن التلاميذ يلجأون أحيانًا إلى الاحتماء تحت طاولات تنس الطاولة.


جاء ذلك بعد أن أغُلقت نحو 2200 مدرسة في فرنسا بسبب موجة الحر التي تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق، وما زالت حوالي 100 مدرسة مغلقة حتى اليوم  الخميس.

 

24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جوتا رفقة محمد صلاح في أحد المباريات

فن ومشاهير وفاة نجم ليفربول في حادث سير مروع

عخع

فن ومشاهير بعد خلع الحجاب.. إطلالة صادمة لأمل حجازي (صور)

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد

خنهت

منوعات معلم فرنسي يقلي بيضة على أرض ملعب المدرسة وسط موجة حر - صورة

ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

8ه

منوعات بقعة وردية غامضة تثير الجدل في سماء السعودية.. وخبراء يوضحون التفسير - صور

ل

أخبار محلية ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية

ا

أخبار محلية محاضرة عن الأبعاد الديموغرافية للأمن الوطني



 
 





الأكثر مشاهدة