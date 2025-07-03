معلم فرنسي يقلي بيضة على أرض ملعب المدرسة وسط موجة حر - صورة

وضع المعلم مقلاة على الأرض الساخنة، ثم كسر بيضة فيها لتثبت أنها نضجت بسرعة، مع تسجيل حرارة 80 درجة مئوية على مقبض المقلاة، وفقًا لإذاعة "فرانس بلو".
وأشار إلى أن الملعب يوفر فقط بين 60 و80 سنتيمتر مربع من الظل لكل تلميذ، وأن التلاميذ يلجأون أحيانًا إلى الاحتماء تحت طاولات تنس الطاولة.
جاء ذلك بعد أن أغُلقت نحو 2200 مدرسة في فرنسا بسبب موجة الحر التي تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق، وما زالت حوالي 100 مدرسة مغلقة حتى اليوم الخميس.
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