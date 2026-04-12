معلومة مغلوطة حول غسل الشعر

وتقول: "هذه في الواقع خرافة. بمعنى آخر، يجب غسل الشعر حسب الحاجة، ولكل شخص احتياجاته الخاصة. ولا يؤدي هذا إلى الشيب أو الصلع".
ووفقا لها إذا قلل الشخص من غسل شعره، أو على العكس، بدأ غسله بعد انقطاع طويل، فربما يلاحظ تساقط خصلات من الشعر على ذراعيه. هذا الأمر لا يقل إثارة للقلق عن خرافة الصلع. ولكن هذه الظاهرة تعود إلى قوانين الفيزياء، وليس إلى مرض.
وتقول: "قد يساهم هذا في تراكم الشعر، ولهذا السبب يبدو أن الشعر يتساقط أكثر من السابق بعد غسله".
وتشير ردا على سؤال بشأن عدد مرات غسل الشعر، إلى أن الأمر يعتمد على نوع فروة الرأس ومدى دهنيتها. يمكن لأصحاب البشرة الدهنية غسل شعرهم يوميا، بينما ينصح أصحاب البشرة الجافة بغسله مرة كل 3-4 أيام. والقاعدة الأساسية: اغسل شعرك عندما يكون متسخا، وليس وفق جدول زمني معين.
أخبار متعلقة
طريقة مبتكرة لتحضير بطاطا مقلية مقرمشة وأكثر صحة
طفيليات ينقلها البعوض للإنسان
ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات "تسونامي مُرعبة"
عبوات الطعام البلاستيكية تثير مخاوف صحية
النساء يتفوقن على الرجال في تذكر الوجوه .. السبب؟
اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في كهوف كمبوديا
أماكن خفية في مطبخك تنساها عند التنظيف
قلق الطيران.. كيف تسيطر على الخوف وتستمتع بالرحلة؟