معلومة مغلوطة حول غسل الشعر

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة ناتاليا سيرمايس أخصائية الأمراض الجلدية والشعر والتجميل، إلى أنه انتشرت مؤخرا معلومة على الإنترنت مفادها أن عدم غسل الشعر لفترة طويلة، يؤدي إلى عواقب، كالشيب والصلع.

ووفقا لها، اعتبر الكثيرون هذه المعلومة بمثابة دعوة للتحرك، فلجأوا إلى أساليب متطرفة. بدأ البعض بغسل شعرهم ثلاث مرات يوميا، بينما على النقيض، يمتنع آخرون عن غسله حتى اللحظة الأخيرة، خوفا من "إتلاف بصيلات الشعر". مشيرة إلى أن هذا الذعر سابق لأوانه.

وتقول: "هذه في الواقع خرافة. بمعنى آخر، يجب غسل الشعر حسب الحاجة، ولكل شخص احتياجاته الخاصة. ولا يؤدي هذا إلى الشيب أو الصلع".

ووفقا لها إذا قلل الشخص من غسل شعره، أو على العكس، بدأ غسله بعد انقطاع طويل، فربما يلاحظ تساقط خصلات من الشعر على ذراعيه. هذا الأمر لا يقل إثارة للقلق عن خرافة الصلع. ولكن هذه الظاهرة تعود إلى قوانين الفيزياء، وليس إلى مرض.

وتقول: "قد يساهم هذا في تراكم الشعر، ولهذا السبب يبدو أن الشعر يتساقط أكثر من السابق بعد غسله".

وتشير ردا على سؤال بشأن عدد مرات غسل الشعر، إلى أن الأمر يعتمد على نوع فروة الرأس ومدى دهنيتها. يمكن لأصحاب البشرة الدهنية غسل شعرهم يوميا، بينما ينصح أصحاب البشرة الجافة بغسله مرة كل 3-4 أيام. والقاعدة الأساسية: اغسل شعرك عندما يكون متسخا، وليس وفق جدول زمني معين.

 
 


إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

