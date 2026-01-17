مُعمرة هندية "تعود للحياة" قبل لحظات من دفنها - صورة

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة ناجبور في ولاية ماهاراشترا بالهند حادثة غريبة، بعدما فاجأت امرأة مسنة تبلغ 103 أعوام عائلتها بعد أن ظنوا أنها توفيت قبل لحظات من مراسم دفنها.

كانت جانجاباي سافجي ساخاري طريحة الفراش لمدة شهرين وتعتمد على كمية قليلة من الماء، وعندما بدأت العائلة تحضّر مراسم الدفن، لاحظ حفيدها حركة خفيفة في أصابع قدميها، ليتضح أنها ما زالت على قيد الحياة.



ألغيت مراسم الدفن فورًا، وجاءت الواقعة قبل عيد ميلادها الـ103 بيوم، ما منح الأسرة فرصة للاحتفال بها بشكل غير متوقع.





تعيش جانجاباي الآن مع ابنتها، وأكد الأقارب أنها كانت نشيطة رغم تقدمها الكبير في السن.



