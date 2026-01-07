مع اقتراب رمضان.. أفضل طريقة لتخزين الفراولة للعصائر

طريقة تخزين الفراولة:
يُنصح بشراء كمية مناسبة من مصدر واحد، مع اختيار الثمار السليمة والناضجة، وتجنب الطرية أو التي يظهر عليها ماء. تُغسل الفراولة في محلول مكوّن من كوب خل أبيض وثلاثة أكواب ماء فاتر لمدة خمس دقائق مع الاحتفاظ بالأعناق، ثم تُشطف بالماء فقط وتُجفف جيدًا.
بعد ذلك، تُرص الفراولة في صينية وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد، ثم تُقسّم إلى كميات مناسبة وتُحفظ في أكياس محكمة الغلق داخل الفريزر، حيث يمكن تخزينها حتى ستة أشهر لاستخدامها في العصائر والحلويات.
