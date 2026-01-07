الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

مع اقتراب رمضان.. أفضل طريقة لتخزين الفراولة للعصائر

بر
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-01-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري-   تزدهر الأسواق في موسم الفراولة، التي تُعد من أكثر الفواكه تفضيلًا للكبار والصغار، وتدخل في إعداد الحلويات والعصائر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وتتميز الفراولة باحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة، ما يدفع كثيرًا من السيدات إلى تخزينها للاستفادة منها لاحقًا.

اضافة اعلان


طريقة تخزين الفراولة:
يُنصح بشراء كمية مناسبة من مصدر واحد، مع اختيار الثمار السليمة والناضجة، وتجنب الطرية أو التي يظهر عليها ماء. تُغسل الفراولة في محلول مكوّن من كوب خل أبيض وثلاثة أكواب ماء فاتر لمدة خمس دقائق مع الاحتفاظ بالأعناق، ثم تُشطف بالماء فقط وتُجفف جيدًا.


بعد ذلك، تُرص الفراولة في صينية وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد، ثم تُقسّم إلى كميات مناسبة وتُحفظ في أكياس محكمة الغلق داخل الفريزر، حيث يمكن تخزينها حتى ستة أشهر لاستخدامها في العصائر والحلويات.

 

اليوم السابع 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

أخبار محلية ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

توقيع عقود عمل جماعية

أخبار محلية توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

ؤؤي ؤ

فن ومشاهير باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

أخبار محلية بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

ب

فن ومشاهير نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ر

مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






الأكثر مشاهدة