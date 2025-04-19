مع اقتراب موسم الحج.. منع مئات المصريين من السفر إلى السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن الأسباب وراء منع سفر أعداد كبيرة من الركاب والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، وذلك عقب تداول واسع للواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الإجراء جاء تنفيذًا لقرارات تنظيمية أصدرتها السلطات السعودية استعدادًا لموسم الحج لعام 1446هـ (2025م)، والتي تضمنت وقف دخول حاملي تأشيرات العمرة اعتبارًا من 13 أبريل، وحاملي تأشيرات الترانزيت اعتبارًا من 16 أبريل.



وبناءً على هذه التعليمات، تم منع سفر حاملي هذه التأشيرات من جميع المطارات المصرية، مما أدى إلى إلغاء سفر مئات الركاب، خاصة في مطاري سفنكس الدولي والقاهرة الدولي.



وفي رحلة شركة "فلاي ناس" رقم (XY588) المتجهة إلى جدة، سُمح فقط لـ39 راكبًا بالسفر لتوافق تأشيراتهم مع التعليمات الجديدة، بينما تم منع 130 راكبًا. كما شهد مطار القاهرة منع سفر 174 راكبًا على متن "فلاي أديل" إلى جدة، و104 إلى المدينة المنورة، إلى جانب منع 264 راكبًا آخرين على ثلاث رحلات لشركة "فلاي ناس".



وأكدت الشركة أن حركة السفر تسير بشكل طبيعي، لكنها دعت المسافرين إلى التحقق من نوع وصلاحية تأشيراتهم قبل التوجه إلى المطار، والتواصل مع شركات الطيران والمكاتب المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة.



وأشارت إلى أن سلطة الطيران المدني المصرية تتابع تطورات الموقف عن كثب، بالتنسيق مع الجهات السعودية، لضمان الالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.