مفاجأة جديدة عن بشار الأسد

الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة "Zeit.de" الألمانية تقريراً كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بـ"الحياة الخفية" للرئيس السوري السابق بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو، بعد أن أزاحه انقلاب عسكري في ديسمبر 2024، أوصل أحمد الشرع إلى السلطة في سوريا.

أبرز ما جاء في التقرير:

الفرار إلى موسكو:

وفق التقرير، فرّ الأسد إلى موسكو في أعقاب الانقلاب، ويقيم حالياً في ناطحة سحاب فاخرة مع عائلته، التي تمتلك نحو 20 شقة موزعة على 3 طوابق في المبنى نفسه.

حماية روسية وتحركات محدودة:

يعيش الأسد تحت حماية حراس من شركة أمن خاصة ممولة من الحكومة الروسية، ويقال إنه يتحرك بحرية داخل موسكو، لكنه يلتزم الصمت التام بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يُقال إنه يحتكر المعلومات حول حكم الأسد السابق وسيطرته على سوريا.

أنشطة يومية:

يُمضي الأسد وقته في زيارة مركز تجاري أسفل البرج الذي يسكن فيه، ويلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لساعات.

الوضع الصحي لزوجته أسماء الأسد:

أفاد التقرير بأن أسماء الأسد في حالة صحية حرجة، بعد أن عاد إليها مرض السرطان في ربيع 2024، وهي الآن تمر بمرحلة "غير مستقرة".

شقيقه ماهر الأسد:

يقيم في فندق الفور سيزونز في موسكو، ويقضي وقته في تدخين الأرجيلة.

خلفيات إضافية:

التقرير نقل أيضاً عن صديق سابق لعائلة الأسد، يعيش الآن في أوروبا، أن الأخير حاول تصفيته عام 2012، وهو ما دفعه إلى مغادرة سوريا. وأكد أن المصادر المقربة من موسكو تؤكد صحة هذه المعلومات.



ختام:

حتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية على فحوى هذه التقارير، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات، في وقت يمر فيه المشهد السوري بتغيرات كبرى بعد الانقلاب المفترض وظهور قيادة جديدة في دمشق.