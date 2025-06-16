مفاجأة خطيرة في مطارات أمريكا.. لا تشحن هاتفك بهذه الطريقة!

ودعت TSA المسافرين لتجنب استخدام منافذ USB العامة، والاكتفاء بشحن الهواتف عبر البطاريات المحمولة أو باستخدام شواحن أصلية متصلة مباشرة بمقبس الكهرباء.
كما نبهت الإدارة إلى خطورة استخدام شبكات Wi-Fi العامة، التي تعد هدفًا سهلاً للهجمات الإلكترونية وسرقة بيانات الحسابات.
وأكد خبير التقنية كورت كنوتسون أن هذه الهجمات باتت أكثر شيوعًا، محذرًا من إدخال البيانات الحساسة عبر الشبكات العامة أو الشحن عبر منافذ USB غير موثوقة.
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