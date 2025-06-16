مفاجأة خطيرة في مطارات أمريكا.. لا تشحن هاتفك بهذه الطريقة!

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) من تزايد ظاهرة "سرقة الشحن" (Juice Jacking)، حيث يستخدم القراصنة منافذ USB العامة في المطارات لتثبيت برمجيات خبيثة على هواتف المسافرين، مما يعرض بياناتهم الشخصية والمالية للاختراق.

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ودعت TSA المسافرين لتجنب استخدام منافذ USB العامة، والاكتفاء بشحن الهواتف عبر البطاريات المحمولة أو باستخدام شواحن أصلية متصلة مباشرة بمقبس الكهرباء.



كما نبهت الإدارة إلى خطورة استخدام شبكات Wi-Fi العامة، التي تعد هدفًا سهلاً للهجمات الإلكترونية وسرقة بيانات الحسابات.



وأكد خبير التقنية كورت كنوتسون أن هذه الهجمات باتت أكثر شيوعًا، محذرًا من إدخال البيانات الحساسة عبر الشبكات العامة أو الشحن عبر منافذ USB غير موثوقة.