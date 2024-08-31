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مقابل 3 آلاف دولار.. "مدارس اللصوص" في الهند تدرب الأطفال على حياة الجريمة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 07:46 ص

الوكيل الإخباري- تقوم "مدارس اللصوص" في الهند بتدريب الأطفال على حياة الجريمة، من خلال تعليمهم أسس الاندماج في المجتمع الراقي بغرض السرقة.

وتشتهر 3 قرى في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وهي كاديا، وجولخيدي، وهولخيدي، بتدريب الأطفال على السرقة، وفقا لقناة "NDTV".

ويرسل الآباء أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، إلى "مدارس اللصوص"، حيث ينضمون إلى العصابات الإجرامية ويتلقون تدريبا على المهارات.

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ويتضمن المنهج التدريبي سرقة الجيوب، وخطف الحقائب في الأماكن المزدحمة، والتهرب من الشرطة، وتحمل الضرب. كما يتم تعليم الأطفال سلوكيات أخرى.


وتتراوح رسوم الدراسة للطفل الواحد في "مدرسة اللصوص" بين 200 ألف إلى 300 ألف روبية (2400 إلى 3600 دولار أمريكي).


ويأتي الطلاب عادة من عائلات أقل تعليما وأكثر فقرا، فيتم تدريبهم لمدة سنة على الاندماج في العائلات الثرية والحصول على فرص لحضور حفلات الزفاف الأكثر تميزا في المجتمع الراقي.

وتقول الشرطة إن أكثر من 300 طفل من هذه المدارس متورطون في سرقات حفلات الزفاف في جميع أنحاء الهند.

 

RT

 
gnews

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