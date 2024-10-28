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مقاتلو الحلوى واللقم الشهية.. أروع صور بالذكاء الاصطناعي لشخصيات "لذيذة"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 02:33 م

الوكيل الإخباري-   نشرت المدونة "إميري" بعضًا من صور أجمل معركة على الإطلاق، كما تصفها، وتقول: "بالذكاء الاصطناعي، هذه الصور تظهر محاربين شجعانًا ومحبوبين. إنها لمسة مرحة بفن الطعام، تجعل المشاهد يبتسم وتضفي شعورًا بالبهجة لمن يراها".

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وتضيف إميري: "من كان ليتخيل أن الطعام يمكن أن يكون شرسًا ورائعًا إلى هذا الحد؟ تدور أحداث (الطعام كمحاربين) حول تحويل العناصر العادية إلى مقاتلين صغار رائعين جاهزين لبعض المعارك المثيرة. إنه ليس فن طعام عادي، إنه نظرة إبداعية لمفهوم (معركة الطعام). سواء كانوا فرسان بيتزا أو نينجا نباتيين، فإن هؤلاء المحاربين الصغار يتمتعون بشخصية قوية وسيجعلونك تبتسم بكل تأكيد".


وتنتشر أعمال "إميري" بالذكاء الاصطناعي، ولها العديد من مجموعات الصور التي تعكس رؤية فنية عصرية مبتكرة.


وفيما يلي محاربو الحلوى واللقم الشهية:

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