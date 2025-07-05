مقاطع فيديو من تركيا.. حرائق غابات في الغرب وثلوج في الشرق

الوكيل الإخباري- شهد شمال شرق تركيا مشهداً نادراً يوم الجمعة، حيث تساقطت الثلوج في عدة محافظات، منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم، في الوقت الذي كانت مناطق أخرى تكافح حرائق غابات عنيفة.

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وقال الصحفي التركي غنتشاه كرفضلي أوغلو من ريزي، إن الثلج تساقط لعدة ساعات، مضيفاً: "لم أشهد مثل هذا من قبل في يوليو طيلة حياتي". وقد غطت الثلوج مناطق في أرتوين بطبقة تجاوزت 10 سنتيمترات، على امتداد شريط طوله نحو 10 كيلومترات.



وبحسب وكالة الأناضول، تحولت الأمطار الغزيرة في طرابزون إلى ثلوج مع انخفاض درجات الحرارة، فيما شهدت بيبورت تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة مساء الخميس.



في المقابل، واصلت فرق الإطفاء مكافحة أكثر من 10 حرائق غابات، أبرزها في إزمير، حيث توفي شخصان، وفي هاتاي وموغلا، التي لا تزال النيران فيها تهدد المناطق السكنية بفعل الرياح القوية.



وقال وزير الغابات إبراهيم يوماكلي إن فرق الإطفاء تخوض "صراعاً عنيفاً" للسيطرة على الحرائق، مشيراً إلى اندلاع 624 حريقاً خلال الأسبوع الماضي، بعضها بسبب كابلات كهربائية.



ويرى خبراء أن هذه الظواهر المتطرفة، من تساقط الثلوج غير الموسمي إلى موجات الحرائق، تعكس تأثير التغير المناخي المتسارع.





Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde lapa lapa kar yağıyor. ❄️❤️ Son Dakika | 4 TemmuzTrabzon ve Rize'nin yükseklerinde lapa lapa kar yağıyor. ❄️❤️ pic.twitter.com/RHk6fL9nFa July 4, 2025

#izmiryanıyor

Yanacak İmanınız yoksa yürek yalnız bir et parçasıdır ...🤲 #izmir Yanacak pic.twitter.com/kRFsD5QQTa July 4, 2025

لبنان 24