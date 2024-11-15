مقترح لإقامة نصب تذكاري لترامب في روسيا

وأرسل مسؤول العلاقات العامة في وكالة "غلافبيار" المقترح لبوتين، معتبرا أنه من الجيد إقامة نصب تذكاري لترامب في موسكو تحت مسمى "الملك الذهبي للتغريدات".
كما عرضت الوكالة على بوتين النظر في إعادة تسمية محطة مترو "باريكادنيا" في موسكو (حيث تقع السفارة الأمريكية) إلى "ترامبسكايا" بهدف إزالة "الحواجز" بين البلدين بشكل رمزي، وإعلان عام 2025 عاما لترامب في روسيا.
الجزيرة
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