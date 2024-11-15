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مقترح لإقامة نصب تذكاري لترامب في روسيا

رسم كاريكاتيري للرئيس الروسي والرئيس الأمريكي
رسم كاريكاتيري للرئيس الروسي والرئيس الأمريكي
الجمعة، 15-11-2024 09:54 م
الوكيل الإخباري- قالت صحيفة برافدا الروسية إن نشطاء من روسيا ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين مكافأة دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بإقامة نصب تذكاري له في موسكو وإعادة تسمية محطة مترو باسمه.اضافة اعلان


وأرسل مسؤول العلاقات العامة في وكالة "غلافبيار" المقترح لبوتين، معتبرا أنه من الجيد إقامة نصب تذكاري لترامب في موسكو تحت مسمى "الملك الذهبي للتغريدات".

كما عرضت الوكالة على بوتين النظر في إعادة تسمية محطة مترو "باريكادنيا" في موسكو (حيث تقع السفارة الأمريكية) إلى "ترامبسكايا" بهدف إزالة "الحواجز" بين البلدين بشكل رمزي، وإعلان عام 2025 عاما لترامب في روسيا.

الجزيرة
 
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