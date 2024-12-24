 
الثلاثاء 2024-12-24 12:07 م
 

مقتل امرأة داخل قطار مترو في نيويورك جراء حريق متعمد

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تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة مروعة وغريبة، أقدم رجل على إشعال النار في امرأة نائمة بمترو أنفاق، ثم وقف يشاهدها تحترق بكل هدوء.

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وأظهرت صور المراقبة التي التقطتها كاميرات عربة القطار في مدينة بروكلين الأميركية، الرجل واقفاً ويداه في جيوب سترته، بينما تلتهم النيران المرأة، وهو يشاهدها بكل برودة أعصاب، كما بيّن مقطع فيديو آخر لعملية القتل الوحشية أن الرجل كان يحاول تأجيج النيران بقميص أو ما شابه بينما كانت النيران ترتفع إلى أعلى سقف المترو.

من جهتها، أعلنت الشرطة ومسؤولون اتحاديون أن الرجل وهو مهاجر يتحدر من غواتيمالا ويبلغ من العمر 33 عاما، سيواجه تهما بالقتل والحرق العمد بعد أن أشعل النار في امرأة وشاهدها تحترق حتى الموت.

 

وألقي القبض على سيباستيان زابيتا، بعد حوالي ست ساعات من إضرامه النار بواسطة قداحة في ملابس امرأة بدت نائمة في عربة متوقفة بمحطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو في بروكلين.

واستخدم عمال مترو الأنفاق ورجال الشرطة في المحطة معدات إطفاء الحرائق لإخماد النيران التي التهمت المرأة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث.

 

لبنان 24

 

 
gnews

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