مقتل امرأة داخل قطار مترو في نيويورك جراء حريق متعمد

من جهتها، أعلنت الشرطة ومسؤولون اتحاديون أن الرجل وهو مهاجر يتحدر من غواتيمالا ويبلغ من العمر 33 عاما، سيواجه تهما بالقتل والحرق العمد بعد أن أشعل النار في امرأة وشاهدها تحترق حتى الموت.
واستخدم عمال مترو الأنفاق ورجال الشرطة في المحطة معدات إطفاء الحرائق لإخماد النيران التي التهمت المرأة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث.
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