مقتل حارق المصحف في السويد رمياً بالرصاص

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام أكدوا مقتل موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مسلحا اقتحم شقته وأطلق عليه النار.
وتعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.
الجزيرة
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