مقتل سائحة إسبانية أثناء مداعبتها لفيل في تايلاند

وفقًا لما نشرته صحيفة "Metro" البريطانية، لقيت السائحة الإسبانية بلانكا أوجانجورين جارسيا، البالغة من العمر 22 عامًا، مصرعها عندما نطحها الفيل بنابه أثناء لعبها معه.
ويعتقد الخبراء أن الفيل قد أصيب بتوتر نتيجة الضغوط الناجمة عن التفاعل المستمر مع السياح خارج بيئته الطبيعية، مما قد يكون السبب وراء سلوكه العدائي.
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