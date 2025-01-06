مقتل سائحة إسبانية أثناء مداعبتها لفيل في تايلاند

الوكيل الإخباري- انتهت مغامرة سياحية في محمية طبيعية تايلاندية بمأساة، بعدما قضت سائحة إسبانية شابة إثر تعرضها لهجوم من فيل أثناء مداعبته.

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وفقًا لما نشرته صحيفة "Metro" البريطانية، لقيت السائحة الإسبانية بلانكا أوجانجورين جارسيا، البالغة من العمر 22 عامًا، مصرعها عندما نطحها الفيل بنابه أثناء لعبها معه.

ووقع الحادث في محمية "Koh Yao Elephant Care & House"، وهي وجهة سياحية معروفة بجذب الزوار، خاصة من أوروبا.



ويعتقد الخبراء أن الفيل قد أصيب بتوتر نتيجة الضغوط الناجمة عن التفاعل المستمر مع السياح خارج بيئته الطبيعية، مما قد يكون السبب وراء سلوكه العدائي.