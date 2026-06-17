الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   تحطمت مساء الثلاثاء طائرة صغيرة في وسط أحد الطرق السريعة جنوب ولاية تكساس الأمريكية وكان على متنها 6 أشخاص، وتصاعدت ألسنه اللهب منها مما تسبب بمقتل شخص.

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وأعلنت الشرطة مقتل شخص إثر تحطم الطائرة واشتعال النيران فيها.

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرة من طراز "سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود" وتحطمت أثناء وصولها إلى ولاية تكساس دون معرفة أسباب الإنفجار حتى الآن.

 
 


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