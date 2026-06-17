مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

الوكيل الإخباري- تحطمت مساء الثلاثاء طائرة صغيرة في وسط أحد الطرق السريعة جنوب ولاية تكساس الأمريكية وكان على متنها 6 أشخاص، وتصاعدت ألسنه اللهب منها مما تسبب بمقتل شخص.

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