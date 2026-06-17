مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرة من طراز "سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود" وتحطمت أثناء وصولها إلى ولاية تكساس دون معرفة أسباب الإنفجار حتى الآن.
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