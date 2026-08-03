مقتل لاعب ناشئ في البرازيل خلال بطولة لكرة القدم

الوكيل الإخباري- نعى نادي ساو باولو البرازيلي لاعبه ميكائيل لياندرو دا سيلفا، الذي توفي عن عمر 15 عامًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال بطولة لكرة القدم في ولاية ألاغواس.

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وأوضح النادي، في بيان، أن اللاعب انضم إلى صفوفه العام الماضي، ومثّل فئتي تحت 14 وتحت 15 عامًا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عامًا لعام 2026، معربًا عن تعازيه لأسرته وأصدقائه.