مقتل لاعب ناشئ في البرازيل خلال بطولة لكرة القدم

وأوضح النادي، في بيان، أن اللاعب انضم إلى صفوفه العام الماضي، ومثّل فئتي تحت 14 وتحت 15 عامًا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عامًا لعام 2026، معربًا عن تعازيه لأسرته وأصدقائه.
ووفقًا للشرطة المدنية في ألاغواس، فإن ميكائيل لم يكن الهدف المقصود بإطلاق النار، بل أُصيب بطريق الخطأ أثناء استهداف مسلح لشخص آخر، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على تورطه في أنشطة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
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