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مقتل لاعب ناشئ في البرازيل خلال بطولة لكرة القدم

سي
ميكائيل لياندرو دا سيلفا
 
الإثنين، 03-08-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   نعى نادي ساو باولو البرازيلي لاعبه ميكائيل لياندرو دا سيلفا، الذي توفي عن عمر 15 عامًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال بطولة لكرة القدم في ولاية ألاغواس.

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وأوضح النادي، في بيان، أن اللاعب انضم إلى صفوفه العام الماضي، ومثّل فئتي تحت 14 وتحت 15 عامًا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عامًا لعام 2026، معربًا عن تعازيه لأسرته وأصدقائه.


ووفقًا للشرطة المدنية في ألاغواس، فإن ميكائيل لم يكن الهدف المقصود بإطلاق النار، بل أُصيب بطريق الخطأ أثناء استهداف مسلح لشخص آخر، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على تورطه في أنشطة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

 
 


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