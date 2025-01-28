 
الثلاثاء 2025-01-28 10:39 ص
 

مقتل مدان باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه

الضحية المدان ماثيو هاتل
الضحية المدان ماثيو هاتل
الثلاثاء، 28-01-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد مسؤولون أن أحد المدانين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول كان قد شمله العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن المهاجمين، قُتل على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيفه.اضافة اعلان


وقُتل ماثيو هاتل، البالغ من العمر 42 عامًا، الأحد على يد نائب شريف مقاطعة جاسبر بعد أن "قاوم" اعتقاله إثر اعتراض الشرطة سيارته في شمال غرب ولاية إنديانا، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الولاية.

وذكر البيان أن "عراكًا حصل بين المشتبه به وضابط شرطة أدى إلى إطلاق الضابط النار على المشتبه به وإصابته بجروح قاتلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل باستثناء أن سلاحًا ناريًا كان بحوزة هاتل.

وحددت وسائل الإعلام الأميركية هاتل كواحد من نحو 1,500 متهم أو مدان بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، حيث سارع ترامب إلى إصدار عفو عنهم ما إن تولى السلطة.

وأثار القرار الذي وقعه ترامب بعد ساعات فقط من توليه منصبه الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، سواء من الديمقراطيين أو بعض الجمهوريين الذين عارضوا العفو عن أشخاص دينوا بمهاجمة رجال الشرطة بعنف.

وأوردت قناة "فوكس 59" الإخبارية المحلية أن هاتل حُكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية الهجوم على الكابيتول وأُطلق سراحه في يوليو الماضي.

أضافت المحطة أن عمه شارك أيضًا في اقتحام الكابيتول وحُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة 30 شهرًا بعد أن أقر بالذنب في الاعتداء على ضباط شرطة بعصا علم.

وأفادت تقارير إعلامية أيضًا أن شخصًا آخر شمله العفو هو دانيال بول من فلوريدا، أُعيد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة حيازة سلاح تعود إلى ما قبل الهجوم على مبنى الكابيتول.

سكاي نيوز
 
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