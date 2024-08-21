"مقص" يغلق مطارا في اليابان ويلغي 36 رحلة

الوكيل الإخباري- توقفت حركة الرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في اليابان مؤخرًا بعد فقدان مقص.

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وأدى القلق بشأن المقص، الذي تم استخدامه في متجر بمنطقة انتظار المغادرة لرحلة داخلية، إلى تفتيش أمني استمر لساعات في مطار "نيو شيتوس"، الذي يخدم منطقة سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية.



وبحسب المطار، تم إلغاء 36 رحلة جوية يوم 17 أغسطس، وتأخير 201 رحلة أخرى وسط عمليات البحث، وفقًا لما ذكره موقع "سي إن إن" الإخباري الأميركي.



وكانت هناك مخاوف من أن يكون "إرهابي محتمل" قد أخذ المقص واستخدمه كسلاح على متن الطائرة.



وقال المطار إنه تم العثور على المقص في نهاية المطاف، وتمكن من استئناف الرحلات الجوية.



وأوضح مشغلو مطار نيو شيتوس في بيان: "نحن ندرك أن الحادث وقع بسبب الافتقار إلى أنظمة الاستخدام والتخزين والإدارة المناسبة من قبل مستخدمي المتجر".



وأضافوا: "سنحقق في هذا الحادث ونحدد أسبابه ونمنع تكراره. كما سنؤكد مجددًا أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا بعملية اختطاف وهجوم إرهابي، وسنضمن أن يكون جميع موظفي المطار على دراية كاملة بأهمية الإدارة".



ومن بين المتضررين من المشكلات الأمنية كانت فرقة روك يابانية اضطرت للغياب عن حفلها في مهرجان "رايزنغ صن" الموسيقي السنوي في هوكايدو بسبب إلغاء الرحلة.



وتوجه العديد من المسافرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت للتنفيس عن إحباطاتهم، حيث كتب أحدهم على منصة إكس: "أشعر بالرغبة في البكاء لأن رحلتي ألغيت بسبب فقدان شخص مقصًا".



وكتب آخر: "بسبب هذا الحادث، تم إلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن أقوم بها، والآن تم اختصار موعد لم شملي مع عائلتي الذي كنت أتطلع إليه... إنها خيبة أمل كبيرة".



ومع ذلك، أعرب آخرون عن تقديرهم لأخذ المطار لاحتمال سرقة المقص على محمل الجد، حيث كتب أحدهم: "بصفتي أحد الركاب، أنا ممتن لأنهم اتخذوا مثل هذه الإجراءات الشاملة لضمان السلامة".

سكاي نيوز عربية