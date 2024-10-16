مقطع تصدر الترند.. كلب يصل إلى قمة هرم بمصر !

وبدا أن شاباً كان يوثق طيرانه بالمظلة، حين فوجئ بكلب فوق القمة. وتساءل جمهور واسع عن تمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 متراً، ومواجهة الرياح القوية، وغرابة اختياره للمكان، حيث من المؤكد أنه لم يتجه للقمة للبحث عن الطعام.
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