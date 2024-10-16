 
الأربعاء 2024-10-16 01:40 م
 
 

مقطع تصدر الترند.. كلب يصل إلى قمة هرم بمصر !

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأربعاء، 16-10-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع متداول بشكل واسع في الساعات الأخيرة كلباً فوق قمة الهرم الأكبر في الجيزة، مصر.

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وبدا أن شاباً كان يوثق طيرانه بالمظلة، حين فوجئ بكلب فوق القمة. وتساءل جمهور واسع عن تمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 متراً، ومواجهة الرياح القوية، وغرابة اختياره للمكان، حيث من المؤكد أنه لم يتجه للقمة للبحث عن الطعام.

 

ورأى البعض أنه ربما قرر الابتعاد عن الضوضاء والإزعاج ليستمتع بالهرم من علو، فيما مزح آخرون باعتباره يزور قبر الفرعون الذي كان صديقه في حياة سابقة. ورجح البعض أن يكون منجذباً لطاقة غامضة في الهرم.

 

 

 

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