مقطع فيديو يثير الجدل.. هل الأرض تنبض فعلاً؟

ورغم الطابع الفني والمركب للفيديو، إلا أنه يستند جزئيًا إلى ظواهر طبيعية حقيقية، أبرزها ما يُعرف بـ"رنين شومان"، وهي موجات كهرومغناطيسية تتولد بفعل العواصف الرعدية وتدور بشكل دائم حول الغلاف الجوي للأرض، بترددات ثابتة يمكن قياسها، ما يمنحها طابعًا إيقاعيًا يوحي بنبض كوكبي.
ويقول مختصون إن هذه الظواهر لا تعني أن للأرض قلبًا بالمعنى البيولوجي، لكنها تُظهر كيف يمكن لعناصر الطبيعة أن تولد إيقاعات منتظمة، تثير في النفس إحساسًا بوجود "نبض" خفي للكوكب.
🎥space . for . earth pic.twitter.com/A6N2CNA8mh
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