السبت 2025-05-31 09:05 ص
 

مقطع فيديو يثير الجدل.. هل الأرض تنبض فعلاً؟

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تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعاد مقطع فيديو نشره مشروع "Heritage Matters" الجدل العلمي والشعبي حول ما إذا كانت الأرض تمتلك "نبضًا" يشبه نبض القلب. الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، يدمج بين بيانات حقيقية من الأقمار الصناعية ترصد نشاط التمثيل الضوئي، وأصوات طبيعية مثل هدير الرياح، إلى جانب إيقاع منتظم يُشبه نبضًا بطيئًا وثابتًا.

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ورغم الطابع الفني والمركب للفيديو، إلا أنه يستند جزئيًا إلى ظواهر طبيعية حقيقية، أبرزها ما يُعرف بـ"رنين شومان"، وهي موجات كهرومغناطيسية تتولد بفعل العواصف الرعدية وتدور بشكل دائم حول الغلاف الجوي للأرض، بترددات ثابتة يمكن قياسها، ما يمنحها طابعًا إيقاعيًا يوحي بنبض كوكبي.


ويقول مختصون إن هذه الظواهر لا تعني أن للأرض قلبًا بالمعنى البيولوجي، لكنها تُظهر كيف يمكن لعناصر الطبيعة أن تولد إيقاعات منتظمة، تثير في النفس إحساسًا بوجود "نبض" خفي للكوكب.

 

 

 

لبنان 24

 
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منوعات مقطع فيديو يثير الجدل.. هل الأرض تنبض فعلاً؟



 
 





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