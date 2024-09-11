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مقطع متداول : الديوك تبيض مرة واحدة في السنة !

لقطة من مقطع الفيديو المتداول
لقطة من مقطع الفيديو المتداول
الأربعاء، 11-09-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال مواطن سعودي في مقطع فيديو تداوله مدونون على منصة "X" إن الديوك تبيض في السنة بيضة واحدة.

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وظهر الرجل ممسكًا ببيضة صغيرة الحجم، حيث أوضح أن البيضة الصغيرة التي وثقها في الفيديو هي بيضة ديك، وهي أصغر من بيضة الدجاجة.


وأضاف: "بيضة الديك تكون أصغر من بيضة الدجاجة وأكبر من بيضة الحمامة".

 

 

 
gnews

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لقطة من مقطع الفيديو المتداول

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