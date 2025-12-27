مكافأة 1000 يورو لحماية فقمة نادرة على الساحل الأدرياتيكي

الوكيل الإخباري- تسببت فقمة نادرة من نوع الراهب المتوسطية في إثارة ضجة بمدينة نومانا الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، بعدما شوهدت نائمة على الشاطئ وجذبت فضوليين اقتربوا منها لالتقاط الصور.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل إلى عدم إزعاج الفقمة، مع عرض مكافأة قدرها 1000 يورو لمجموعة من السكان مقابل مراقبة مكان استراحتها وضمان تركها بسلام.



وأعرب خبير البيئة إيمانويل كوبولا عن أسفه لسوء تصرّف البعض، موضحاً أن اقتراب أحد الأشخاص بهاتفه أيقظ الفقمة ودفعها للعودة إلى البحر قبالة مقاطعة أنكونا. ويأمل كوبولا أن يساهم العرض المالي في توثيق ظهورها بشكل علمي ومن دون إزعاج.