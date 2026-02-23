الإثنين 2026-02-23 12:28 م

مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة

مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة
تعبيرية
 
الإثنين، 23-02-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   تستضيف لعبة يانصيب جديدة متاحة في أكثر من نصف الولايات الأمريكية أول سحب يومي لها نهاية هذا الأسبوع، مما يمنح اللاعبين فرصة ليصبحوا مليونيرات مدى الحياة.

اضافة اعلان

 

والشهر الماضي، أكدت جمعية اليانصيب متعددة الولايات (MUSL) التي تشرف أيضا على "Powerball" و"Lotto America"، أن لعبة "مليونير مدى الحياة" "Millionaire for Life" ستكون متاحة قريبا بعد أن أخذتها عدة ولايات في الاعتبار.

ويحلّ برنامج "مليونير مدى الحياة" محل برنامجي "كاش فور لايف" و"لاكي فور لايف" في تلك الولايات.

وكانت الألعاب تتيح فرصة ربح 1000 دولار يوميا مدى الحياة، كما كان بإمكان الفائزين في الأخيرة اختيار ربح 25000 دولار سنويا مدى الحياة.

وترفع اللعبة الجديدة مستوى التحدي، حيث تقدم جائزة كبرى قدرها مليون دولار سنويا مدى الحياة.

وسيُجرى السحب اليومي الأول لبرنامج "مليونير مدى الحياة" يوم الأحد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع معدّل أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط

أخبار محلية ارتفاع معدّل أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط

مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

أخبار محلية مباحثات أردنية ألبانية لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية

إيلون ماسك

منوعات أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

شؤون برلمانية القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة

تعبيرية

أخبار الشركات نصائح للتداول في رمضان: كيف تحافظ على تركيزك وتتداول بانضباط

رامز ليفل الوحش

فن ومشاهير مصر.. انتفاضة برلمانية لوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش"

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا

عربي ودولي طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا



 






الأكثر مشاهدة