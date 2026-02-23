مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة

الوكيل الإخباري- تستضيف لعبة يانصيب جديدة متاحة في أكثر من نصف الولايات الأمريكية أول سحب يومي لها نهاية هذا الأسبوع، مما يمنح اللاعبين فرصة ليصبحوا مليونيرات مدى الحياة.

اضافة اعلان