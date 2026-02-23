مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة

ويحلّ برنامج "مليونير مدى الحياة" محل برنامجي "كاش فور لايف" و"لاكي فور لايف" في تلك الولايات.
وكانت الألعاب تتيح فرصة ربح 1000 دولار يوميا مدى الحياة، كما كان بإمكان الفائزين في الأخيرة اختيار ربح 25000 دولار سنويا مدى الحياة.
وترفع اللعبة الجديدة مستوى التحدي، حيث تقدم جائزة كبرى قدرها مليون دولار سنويا مدى الحياة.
وسيُجرى السحب اليومي الأول لبرنامج "مليونير مدى الحياة" يوم الأحد.
