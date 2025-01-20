مليونير يتركها كل 45 دقيقة.. الأثرياء يغادرون هذه الدولة

وفقا لشركة التحليلات "نيو وورلد ويلث"، كان من بين الذين غادروا بريطانيا العام الماضي 12 مليارديرًا و78 شخصًا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار. وفقًا لها، كان يغادر بريطانيا كل 45 دقيقة، كمتوسط، واحد من أصحاب الملايين.
فيما يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية الحكومة، والتي يرون أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.
كانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد أكدت أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يُلغى اعتبارًا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية.
وهذه الحملة الصارمة جزء من تدابير أوسع نطاقًا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكو المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.
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