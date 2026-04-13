الإثنين 2026-04-13 02:07 م

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟
الإثنين، 13-04-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-   تُعد أكلة "الفسيخ" جزءاً لا يتجزأ من التراث المصري الأصيل، حيث يعود تاريخ استهلاك السمك المملح إلى عصر الفراعنة الذين كانوا أول من برع في فنون حفظ الأطعمة وتمليح الأسماك لتناولها في الأعياد والمناسبات، ولا سيما عيد "شم النسيم".اضافة اعلان


ويرتبط هوس المصريين بهذه الأكلة بجذور تاريخية وعقائدية قديمة، إذ كان السمك المملح يرمز لدى القدماء المصريين إلى الخير والنماء والبعث. وتعتمد صناعة الفسيخ على عملية تمليح سمك "البوري" تحت ظروف محددة، وهي مهنة توارثتها الأجيال وحافظت على طقوسها حتى اليوم.
 
ورغم التحذيرات الصحية المتكررة التي تصدرها الجهات الطبية سنوياً، إلا أن الإقبال على الفسيخ يظل في ذروته مع كل ربيع، حيث يمثل طقساً اجتماعياً يجمع العائلات المصرية حول مائدة واحدة تضم إلى جانبه البصل الأخضر والليمون.
 
 


gnews

المرأة والجمال أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ

المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

منوعات منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

و

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

طب وصحة كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟



 






