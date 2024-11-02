منها السخونة الزائدة.. 8 علامات تخبرك بوقت التخلص من القلاية الهوائية

الوكيل الإخباري- لا شك أن جهاز القلي الهوائي غيّر حياتك في المطبخ للأفضل، فهذه الأجهزة الذكية سهّلت الطهي الصحي والسريع، لكنها، مثل أي أداة أخرى، لها عمر افتراضي.

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وكقاعدة عامة، تستمر معظم أجهزة القلي الهوائي من ثلاث إلى خمس سنوات، اعتمادًا على مدى تكرار استخدامها وكيفية الاعتناء بها.



يمكن أن يطيل التنظيف والصيانة المنتظمان عمر جهاز القلي الهوائي الخاص بك، ولكن عندما تبدأ علامات الخطر في الظهور، حان الوقت للتخلي عنه، كما تشرح سارة جونسون، خبيرة أجهزة المطبخ في Big Air Fryers.



أبرز 8 علامات تخبرك أن تتخلصي من القلاية الهوائية

علامات تخبرك أن الوقت قد حان للتخلي عن جهاز القلي الهوائي واستبداله، وفقاً لما تحدث به الخبراء لموقع "homesandgardens".



انخفاض الأداء:

إذا لاحظت أن طعامك لا يصبح مقرمشًا كما كان سابقًا أو يستغرق وقتًا أطول في الطهي، فقد يكون جهاز القلي الهوائي يفقد قوته. تشرح سارة جونسون أن هذا الانخفاض في الأداء قد يكون بسبب تلف عناصر التسخين أو المروحة.



السخونة الزائدة:

إذا كان جهازك يغلق تلقائيًا بشكل متكرر، فقد يكون هناك خلل في نظام التحكم في درجة الحرارة. ويحذر ديم نيكوف من أن السخونة الزائدة يمكن أن تتسبب في تلف الجهاز وتشكل خطرًا على السلامة.



تلف الطلاء غير اللاصق:

الخدوش والرقائق في طلاء السلة ليست مجرد مشكلة جمالية. تحذر جابرييل ياب من أن قطع الطلاء قد تنتقل إلى الطعام وتكون ضارة بالصحة.



روائح كريهة:

رائحة الاحتراق القوية قد تشير إلى تراكم الأطعمة المحروقة أو تلف في الجهاز. يشرح مات كير أن التنظيف العميق قد يحل المشكلة مؤقتًا، ولكن إذا استمرت الرائحة، فقد يكون هناك تلف داخلي.



أصوات غريبة:

الأصوات غير المعتادة مثل الضوضاء العالية أو الصرير قد تدل على تلف في المروحة أو المحرك. يؤكد مات كير أن هذا التلف يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز.



أزرار غير مستجيبة:

إحدى العلامات الدقيقة التي تدل على حاجة القلاية الهوائية للاستبدال هي فقدان وظائفها. تقول جابرييل "إذا كان مؤقت القلاية الهوائية لديك متقلبًا أو الأزرار لا تستجيب، فقد يكون ذلك محبطًا وغير موثوق به".



الدخان أو الشرر:

إذا لاحظت علامات على مخاطر كهربائية، فكّري في التوقف عن استخدام القلاية الهوائية على الفور واستبدالها بواحدة جديدة. تقول جابرييل "إذا لاحظت شرارات أو دخانًا، فافصل القلاية الهوائية على الفور".



الميزات القديمة:

حتى إذا كان جهازك يعمل بشكل جيد، قد ترغبين في الترقية إلى طراز أحدث يتمتع بميزات أكثر تقدمًا مثل الاتصال بالواي فاي أو الإعدادات المسبقة الذكية.



تذكر سارة جونسون أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، وهناك دائمًا خيارات جديدة توفر تجربة طهي أفضل. وعند اختيار جهاز قلى هوائي جديد، ابحثي عن طرازات مصنوعة من مواد عالية الجودة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك، وتتميز بسهولة التنظيف وميزات أمان متقدمة.

