منوعات حادثة نادرة.. ثعلب يفترس ذئبا

الوكيل الإخباري- تمكن باحثون من توثيق للمرة الأولى سلوك غير مسبوق لثعلب أحمر يقوم بافتراس شبل ذئب، في حادثة أثارت دهشة العلماء وغيّرت بعض المفاهيم المعروفة حول العلاقة بين هذين النوعين.





ورصدت كاميرات مراقبة مثبتة داخل محمية طبيعية في إيطاليا هذا السلوك الغريب أثناء دراسة أجراها فريق من جامعة ساساري حول تحركات الذئاب داخل منطقة كاستيلبورزيانو المحمية قرب العاصمة روما.



وأظهرت اللقطات ثعلبًا أحمر يقترب من جحر الذئاب ليلًا، قبل أن يتسلل إلى الداخل ويهاجم أحد الأشبال الصغيرة، التي يُقدّر عمرها بنحو شهر واحد.









