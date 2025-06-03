من أعقد النظريات... مهندس صيني يفك شيفرة "اللغة الفضائية"

الوكيل الإخباري- حقق المهندس الصيني الشاب تشو جونغبنغ (28 عامًا) تقدمًا ملحوظًا في نظرية "IUT" المعقدة، التي وضعها الياباني شينيتشي موتشيزوكي كحل لـ"حدسية ABC"، إحدى أصعب مسائل الرياضيات.

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ورغم أن النظرية، التي تمتد على 2000 صفحة، استعصت على معظم العلماء، تمكّن تشو، المهندس السابق في هواوي، من تقديم تفسير جديد لها بعد دراسة يومية مكثفة دامت 5 أشهر، ما دفع البروفيسور إيفان فيسينكو لدعوته إلى فريقه البحثي في جامعة ويستليك.



واستخدم تشو النظرية لاحقًا لإحراز تقدم نحو حل "مبرهنة فيرما المعممة"، وربما يختصر الحل إلى صفحة واحدة فقط، ما قد يُحدث نقلة في مجالات التشفير والفيزياء النظرية.