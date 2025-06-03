من أعقد النظريات... مهندس صيني يفك شيفرة "اللغة الفضائية"

ورغم أن النظرية، التي تمتد على 2000 صفحة، استعصت على معظم العلماء، تمكّن تشو، المهندس السابق في هواوي، من تقديم تفسير جديد لها بعد دراسة يومية مكثفة دامت 5 أشهر، ما دفع البروفيسور إيفان فيسينكو لدعوته إلى فريقه البحثي في جامعة ويستليك.
واستخدم تشو النظرية لاحقًا لإحراز تقدم نحو حل "مبرهنة فيرما المعممة"، وربما يختصر الحل إلى صفحة واحدة فقط، ما قد يُحدث نقلة في مجالات التشفير والفيزياء النظرية.
-
أخبار متعلقة
-
للمهتمين بالزهور ... تعرف على أنواعها و أشكالها و ألوانها
-
بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات في مصر
-
اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين
-
جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً في مصر
-
وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة
-
"شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا في إيطاليا
-
طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو
-
الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء "طواف القدوم"