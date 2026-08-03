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من ألمانيا إلى موائد العالم.. حكاية البريتزل

بيل
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 12:02 م

الوكيل الإخباري-   يُعد البريتزل الألماني من أشهر المخبوزات التقليدية، ويتميز بشكله المميز وقوامه الطري من الداخل وقشرته الذهبية المقرمشة. يُحضّر بعجينة مختمرة تُسلق سريعًا قبل الخبز لمنحه لونه ونكهته الخاصة.

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المقادير:


5 أكواب دقيق خبز.
كوب ونصف ماء فاتر.
ملعقة وربع خميرة فورية.
ملعقتان كبيرتان زبدة طرية.
ملح.
ماء وبيكربونات الصوديوم للسلق.
ملح خشن للتزيين.


طريقة التحضير:


تُعجن مكونات العجينة حتى تصبح طرية ومرنة، ثم تُترك لتختمر. تُقسّم العجينة وتُشكّل على هيئة البريتزل، ثم تُسلق في ماء مغلي مع بيكربونات الصوديوم لمدة دقيقة. بعد ذلك تُرش بالملح الخشن وتُخبز في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 230 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

 
 


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