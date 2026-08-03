من ألمانيا إلى موائد العالم.. حكاية البريتزل

الوكيل الإخباري- يُعد البريتزل الألماني من أشهر المخبوزات التقليدية، ويتميز بشكله المميز وقوامه الطري من الداخل وقشرته الذهبية المقرمشة. يُحضّر بعجينة مختمرة تُسلق سريعًا قبل الخبز لمنحه لونه ونكهته الخاصة.

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المقادير:



5 أكواب دقيق خبز.

كوب ونصف ماء فاتر.

ملعقة وربع خميرة فورية.

ملعقتان كبيرتان زبدة طرية.

ملح.

ماء وبيكربونات الصوديوم للسلق.

ملح خشن للتزيين.



طريقة التحضير: