الثلاثاء 2025-05-27 12:13 م
 

من أميركا إلى روسيا.. طفلة تواجه "الوحمة النادرة" بجراحة دقيقة

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لونا فينر
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   تخضع الطفلة الأميركية لونا فينر، التي عُرفت عالميًا بسبب وحمة نادرة كانت تغطي وجهها، لعملية جراحية جديدة في سان بطرسبورغ، روسيا يوم 2 حزيران المقبل، وفق ما أعلنته الطبيبة أولغا فيليبوفا.

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العملية تهدف إلى إزالة الندوب وموسّعات الأنسجة من الوجه، إضافة إلى إجراء تجميل باستخدام أنسجة محضّرة مسبقًا. وتأتي بعد جراحة ناجحة خضعت لها لونا مطلع أيار، حيث تواصل حاليًا مرحلة التعافي.


تعاني لونا من حالة نادرة تُعرف بـ الوحمة الميلانينية الخلقية، والتي قد تتحول إلى ورم سرطاني إذا لم تُعالج. وبعد رفض أطباء في الولايات المتحدة إجراء الجراحة، خضعت للعلاج في روسيا باستخدام العلاج الضوئي، وحققت نتائج إيجابية.

 

لبنان 24 

 
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