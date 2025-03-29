من أول من صنع كعك العيد؟

اليوم، ما زال المصريون يحتفظون بتقاليد تحضير كعك العيد في المنازل أو شرائه من المخابز وتبادلها كهدايا، كما يتم توزيع بعض منها كصدقة للفقراء، وهي عادة قديمة نصّت عليها بعض الوقفيات الإسلامية.
تستمر هذه العادات كجزء أصيل من التراث الشعبي المصري، رغم مرور العصور.
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