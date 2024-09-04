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من الصف الأول.. وفاة طفلة في أول يوم دراسي بتركيا

الطفلة المتوفية | من المصدر
الطفلة المتوفية | من المصدر
الأربعاء، 04-09-2024 03:06 م

الوكيل الإخباري-   لقيت الطفلة التركية "ميراي أرسلان" مصرعها دهسًا بسيارة أحد معلمي المدرسة، في أول يوم دراسي لطلاب الصف الأول في تركيا.

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ووقعت الحادثة في بلدة "ألتن أوردو" في ولاية "أوردو" شمالي تركيا، عندما صدمت سيارة مدرس التربية البدنية، ويدعى "بانو كايا"، الطفلة ميراي في باحة المدرسة.


ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية، فإن الطفلة فارقت الحياة في المستشفى، متأثرة بإصابتها في حادث الدهس.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة أوقفت المعلم، وأنهت التحقيق معه في الحادثة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه تمهيدًا لمحاكمته.


وأقامت عائلة الطفلة الصغيرة صلاة الجنازة في المسجد، قبل دفنها في ولاية "غيرسون" مسقط رأس الأسرة، بحضور مسؤولين من قطاع التعليم.

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