من الصف الأول.. وفاة طفلة في أول يوم دراسي بتركيا

ووقعت الحادثة في بلدة "ألتن أوردو" في ولاية "أوردو" شمالي تركيا، عندما صدمت سيارة مدرس التربية البدنية، ويدعى "بانو كايا"، الطفلة ميراي في باحة المدرسة.
ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية، فإن الطفلة فارقت الحياة في المستشفى، متأثرة بإصابتها في حادث الدهس.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة أوقفت المعلم، وأنهت التحقيق معه في الحادثة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه تمهيدًا لمحاكمته.
وأقامت عائلة الطفلة الصغيرة صلاة الجنازة في المسجد، قبل دفنها في ولاية "غيرسون" مسقط رأس الأسرة، بحضور مسؤولين من قطاع التعليم.
24
-
أخبار متعلقة
-
كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم الأربعاء
-
بيت في أعماق البحر الأحمر
-
الجمعة موعد جديد لإطلاق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء
-
"اللي بضربك اضربه".. ما صحة هذا المعتقد لتربية طفلك الدفاع عن نفسه؟
-
"ثور هائج" يهاجم عرسا في قرية عربية (فيديو)
-
شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لاقتحام مركبة منزلاً في أمريكا
-
تفاصيل وفاة شاب تنبأ برحيله قبل شهر في مصر
-
محبو الفلك على موعد مع ظاهرتين فلكيتين الأسبوع المقبل