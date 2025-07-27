من المحتمل أنك تغسل ملابسك بدرجة حرارة خاطئة.. ما الطريقة الصحيحة؟

الوكيل الإخباري- يعتقد البعض أن تنظيف ملابسهم بسيط كوضعها في الغسالة، لكن بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية يمكن أن تكون الطريقة خاطئة ولا يتم قتل البكتيريا الكامنة في الألياف.



جراثيم مجهرية

كان دكتور كريس فان تولكين، 46 عامًا، ضيفًا على برنامج "بي بي سي مورنينغ لايف"، عندما حذر من أن البعض يرتدون على الأرجح ملابس مليئة بالجراثيم المجهرية.



وأوضح أن درجة الحرارة أساسية عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الجراثيم، لكن الحرارة العالية ليست دائمًا أفضل عندما يتعلق الأمر بخزانات الملابس.



90 درجة مئوية

قال دكتور فان تولكين - المعروف بموقفه المتشدد من الأنظمة الغذائية الحديثة ومؤلف كتاب Ultra Processed People الأكثر مبيعًا - إنه على الرغم من أن الغسالة العادية يمكن أن تصل إلى درجات حرارة 90 درجة، إلا أنها غير مناسبة لمعظم الأحمال، وترفع فواتير الطاقة.



وأضاف أن "هذه [درجة الحرارة] ستقتل كل شيء. إنها تكاد تغلي"، مشيرًا إلى أنه "أمرٌ سيئ للملابس". وأوضح أنه إذا اعتقد البعض أن ملابسهم متسخةٌ للغاية لدرجة أنها تحتاج إلى غسلٍ ساخنٍ للغاية، فربما يتعين عليهم "شراء ملابس جديدةٍ في تلك المرحلة".

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نصيحة الصحة العالمية

ثم أضاف دكتور فان تولكين قائلًا إنه إذا كان الشخص أو أحد أفراد الأسرة مريضًا، فإن الغسيل على درجة حرارة 60 درجة مائوية ضروريٌّ لقتل الجراثيم المسؤولة، مرددًا بذلك النصيحة الرسمية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية.



وقال: "سيتم قتل بعض الحشرات، وهذا يمكن أن يكون جيدًا جدًا.



لذا، إذا كان الشخص يعاني من عدوى تنتشر في منزله، على وجه الخصوص، فربما يتعين عليه التفكير في الاستعانة في منظف مطهر مضاد للفيروسات.