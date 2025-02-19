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من "النرجسي" إلى "الانتهازي".. خبراء: ابتعد عن 4 أشخاص حتى لا تُصاب بالاكتئاب

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   يؤدي التواصل مع بعض الأشخاص إلى إثارة المشاعر السلبية والكآبة لدينا، مما يجعلنا نفقد الرغبة في التواصل مع الآخرين أو الاستمتاع بأي نشاط. فمن هم هؤلاء الأشخاص؟ وكيف يمكننا تجنبهم؟

1. الشخص كثير الانتقاد
وفقًا لخبراء علم النفس، يعد الشخص الذي يكثر من انتقاد الآخرين دون تقديم ملاحظات بنّاءة أو نصائح مفيدة من أكثر الأشخاص الذين يؤثرون سلبًا على الحالة النفسية لمن حوله. فهو لا يقيّم التصرفات الإيجابية ولا يغفر حتى الأخطاء الصغيرة.

2. "المعتدي السلبي"
أما النوع الثاني، فيُعرف في علم النفس بـ"المعتدي السلبي"، وهو الشخص الذي يُعبر عن استيائه من الآخرين وتصرفاتهم بطريقة غير مباشرة، عبر التلميحات بدلاً من المواجهة الصريحة. كما أنه يجيب عن الأسئلة بأسئلة أخرى، فعلى سبيل المثال، إذا طلبت منه مساعدتك في العثور على شيء ما، فقد يرد عليك بسؤال مثل: "ألا يمكنك الاعتماد على نفسك؟".

3. الشخص النرجسي (الأناني)
ينصح علماء النفس أيضًا بتجنب الشخص النرجسي للحفاظ على الصحة النفسية، لأنه لا يهتم بمشاعر الآخرين أو آرائهم، ويسعى دائمًا ليكون محور الاهتمام. كما يتميز هذا النوع من الأشخاص بتقلب المزاج وسرعة الغضب.

4. الشخص الانتهازي
من بين الأشخاص الأكثر سلبية الذين يجب تجنبهم، وفقًا لخبراء علم النفس، هو الشخص الانتهازي، الذي يفتقر إلى المبادئ الأخلاقية ويحاول استغلال الآخرين لتحقيق مصالحه الشخصية. وغالبًا ما يلجأ إلى الكذب ونيل استعطاف الآخرين للوصول إلى غاياته.

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