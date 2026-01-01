من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج «سكاي تاور».
وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.
وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة «تايمز سكوير» إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.
Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron en Australia y en Kiribati y Samoa. Luego siguió Nueva Zelanda.
En Sídney, miles de personas abarrotaron el puerto para presenciar el lanzamiento de nueve toneladas de pirotecnia. 🎆 pic.twitter.com/51LnxwKXv9
Watch as fireworks fill the sky in Bangkok to welcome in 2026.
Follow live 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/njXc1VEIvM
