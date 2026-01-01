من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

الوكيل الإخباري- استقبلت دول العالم عام 2026 باحتفالات واسعة بدأت من المحيط الهادئ وامتدت تدريجياً إلى مختلف القارات، في أجواء من البهجة والأمل.

اضافة اعلان



وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج «سكاي تاور».



وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.



وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة «تايمز سكوير» إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.





Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron en Australia y en Kiribati y Samoa. Luego siguió Nueva Zelanda.



En Sídney, miles de personas abarrotaron el puerto para presenciar el lanzamiento de nueve toneladas de pirotecnia. 🎆 🎆🌍 | El mundo comienza a despedir el 2025.Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron en Australia y en Kiribati y Samoa. Luego siguió Nueva Zelanda.En Sídney, miles de personas abarrotaron el puerto para presenciar el lanzamiento de nueve toneladas de pirotecnia. 🎆 pic.twitter.com/51LnxwKXv9 December 31, 2025

🔴2026 🎉🎊: #Australia and #New_Zealand are among the first countries to celebrate #NewYear2026 . The arrival of the new year was celebrated with impressive fireworks and pyrotechnic displays over the Sydney Opera House and Harbour Bridge. #HappyNewYear2026 🎊🎉 pic.twitter.com/4dCb5pMwe3 December 31, 2025





Watch as fireworks fill the sky in Bangkok to welcome in 2026.



Follow live 👉



📺 Sky 501 and YouTube Happy New Year Thailand! 🎉Watch as fireworks fill the sky in Bangkok to welcome in 2026.Follow live 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/njXc1VEIvM December 31, 2025



















