من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

الوكيل الإخباري-   استقبلت دول العالم عام 2026 باحتفالات واسعة بدأت من المحيط الهادئ وامتدت تدريجياً إلى مختلف القارات، في أجواء من البهجة والأمل.

وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج «سكاي تاور».


وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.


وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة «تايمز سكوير» إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.

 

 

 

 

