من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صورة)

الوكيل الإخباري - تمكن لصوص من تنفيذ عملية سطو مثيرة على متجر مجوهرات في لوس أنجلوس، حيث حفروا نفقًا من مبنى مجاور للوصول إلى المتجر، وسرقوا ساعات ومجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية.

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ووقعت السرقة مساء الأحد في متجر "لاف جويلز" الواقع في شارع برودواي بحي المجوهرات وسط المدينة. وأظهرت كاميرات المراقبة المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر عبر فتحة كبيرة حفروها من مبنى مجاور، بعد اختراق عدة طبقات من الخرسانة.



وأشارت الشرطة إلى أن الجناة فروا عبر النفق نفسه واستقلوا شاحنة حديثة، ولم تُكتشف الجريمة إلا صباح الإثنين عند وصول الموظفين.



