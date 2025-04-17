من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صورة)

ووقعت السرقة مساء الأحد في متجر "لاف جويلز" الواقع في شارع برودواي بحي المجوهرات وسط المدينة. وأظهرت كاميرات المراقبة المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر عبر فتحة كبيرة حفروها من مبنى مجاور، بعد اختراق عدة طبقات من الخرسانة.
وأشارت الشرطة إلى أن الجناة فروا عبر النفق نفسه واستقلوا شاحنة حديثة، ولم تُكتشف الجريمة إلا صباح الإثنين عند وصول الموظفين.
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