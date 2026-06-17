من عصير مفيد إلى أزمة صحية.. ماذا حدث في الأسواق المصرية؟

وأسفرت الحملات، خلال أقل من يومين، عن رصد مخالفات تتعلق باستخدام المادة لتغيير خواص العصير ومظهره بالمخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث تم ضبط محال كبرى تستخدمها في عدد من محافظات الوجه البحري والصعيد.
-
أخبار متعلقة
-
عودة طال انتظارها لشريك وفيونا والحمار بعد 17 عاماً - فيديو
-
مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية
-
مخلوق نادر بمظهر مخيف.. لكنه حقيقي - صور
-
230 كيلوغرامًا من الذهب.. سقوط شبكة تهريب ضخمة
-
تحذير من مخاطر سماعات الرأس
-
رونالدو يواجه موقفا غير متوقع في أمريكا - فيديو
-
طبيبة أمراض حساسية تكشف عن "عدو خفي" داخل مكيف السيارة!
-
825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة