الأربعاء 2026-06-17 03:35 م

من عصير مفيد إلى أزمة صحية.. ماذا حدث في الأسواق المصرية؟

شسيس
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء في مصر حملات رقابية للتصدي لاستخدام مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" في عصير القصب.

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وأسفرت الحملات، خلال أقل من يومين، عن رصد مخالفات تتعلق باستخدام المادة لتغيير خواص العصير ومظهره بالمخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث تم ضبط محال كبرى تستخدمها في عدد من محافظات الوجه البحري والصعيد.

 
 


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