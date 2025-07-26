السبت 2025-07-26 05:23 م
 

من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!

بربلا
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-   يعمل علماء ومهندسون على تطوير تقنيات لاستخدام الحمم البركانية المنصهرة كمادة بناء في البيئات القاسية مثل القمر والمريخ، وحتى في المناطق البركانية على الأرض.

اضافة اعلان


وتعتمد الفكرة على صهر الصخور البركانية وتشكيلها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو القوالب الحرارية، ما يُقلل الحاجة لنقل مواد تقليدية ويوفّر حلولًا مستدامة واقتصادية بفضل وفرة هذه الصخور ومتانتها.


ويجري اختبار التقنية حاليًا في وكالات فضاء وجامعات تقنية، تمهيدًا لاحتمال استخدامها في بناء مساكن خارج كوكب الأرض.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقف

فن ومشاهير دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية

فل

فن ومشاهير تامر حسني يهاجم عمرو دياب بسبب ترتيب الألبومات - صورة

فل

فن ومشاهير الرئيس اللبناني يعزي فيروز برحيل نجلها زياد.. وفنّانون لبنانيون ينعون "العبقري"

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية

وةىلا

فن ومشاهير وليد توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد شائعة وفاته - فيديو

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

وةنتىالا

فن ومشاهير تأجيل عرض فيلم سيرة مايكل جاكسون إلى 2026

بربلا

منوعات من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!



 
 





الأكثر مشاهدة