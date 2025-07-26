من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!

وتعتمد الفكرة على صهر الصخور البركانية وتشكيلها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو القوالب الحرارية، ما يُقلل الحاجة لنقل مواد تقليدية ويوفّر حلولًا مستدامة واقتصادية بفضل وفرة هذه الصخور ومتانتها.
ويجري اختبار التقنية حاليًا في وكالات فضاء وجامعات تقنية، تمهيدًا لاحتمال استخدامها في بناء مساكن خارج كوكب الأرض.
-
أخبار متعلقة
-
هبوط حاد لطائرة أميركية بعد تحذير من اصطدام
-
ممر غامض يقود إلى قرية مدفونة منذ قرون في بريطانيا - صورة
-
بعد 20 عاما .. رصد أصغر أفعى في العالم مجددا في بربادوس
-
بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته
-
بحجم قطعة صابون.. أصغر طفل خداج في العالم يحتفل بعامه الأول
-
اكتشاف علمي نادر لثعبان بعد عقدين من اختفائه
-
دراسة تكشف سر اجتياز مقابلة العمل والامتحانات بنجاح
-
الأرض تمتلك 6 أقمار صغيرة .. دراسة تكشف الحقيقة المدهشة