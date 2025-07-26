من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!

الوكيل الإخباري- يعمل علماء ومهندسون على تطوير تقنيات لاستخدام الحمم البركانية المنصهرة كمادة بناء في البيئات القاسية مثل القمر والمريخ، وحتى في المناطق البركانية على الأرض.

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وتعتمد الفكرة على صهر الصخور البركانية وتشكيلها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو القوالب الحرارية، ما يُقلل الحاجة لنقل مواد تقليدية ويوفّر حلولًا مستدامة واقتصادية بفضل وفرة هذه الصخور ومتانتها.



ويجري اختبار التقنية حاليًا في وكالات فضاء وجامعات تقنية، تمهيدًا لاحتمال استخدامها في بناء مساكن خارج كوكب الأرض.