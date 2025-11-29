من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

الحريق، الذي اجتاح 7 من الأبراج الثمانية في مجمع يعود افتتاحه لعام 1983 ويضم 1984 شقة، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً وفقدان نحو 200 آخرين، ليصبح من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ.
وترجّح السلطات أن السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد ساهمت في انتشار النيران بسرعة. كما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال الصيانة، ويُشتبه في ارتكابهم إهمالاً كبيراً.
100 injured; 3 arrested for negligence in renovation work… pic.twitter.com/GNMCigpPUH
-
أخبار متعلقة
-
"كعكة الرثاء" تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو
-
لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة "تيتانيك" - فيديو
-
انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو
-
حل لغز اختفاء معلم قبل 20 عاماً في تركيا (فيديو)
-
مصري يقتل عروسه قبل زفافهما
-
مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل
-
سمكة قرش تهاجم فتاة وشاباً في أحد شواطئ أستراليا
-
ما سبب رش الطائرات بالماء قبل الإقلاع؟