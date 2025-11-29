السبت 2025-11-29 11:49 ص

من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

من موقع الحادث
السبت، 29-11-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر مقطع فيديو جديد يوثّق لحظات مرعبة من داخل أحد طوابق المجمع السكني المؤلف من 8 أبراج في هونغ كونغ، بينما يكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب والدخان الكثيف لإنقاذ السكان. وبحسب السلطات، شارك أكثر من 1200 شخص في عمليات الإنقاذ، في ظروف وُصفت بأنها بالغة الصعوبة بسبب الحرارة الشديدة وصعوبة الوصول إلى بعض الطوابق.

الحريق، الذي اجتاح 7 من الأبراج الثمانية في مجمع يعود افتتاحه لعام 1983 ويضم 1984 شقة، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً وفقدان نحو 200 آخرين، ليصبح من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ.


وترجّح السلطات أن السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد ساهمت في انتشار النيران بسرعة. كما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال الصيانة، ويُشتبه في ارتكابهم إهمالاً كبيراً.

 

 
 


ل

