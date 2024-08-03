مواصفات النظارة الشمسية المناسبة لقيادة السيارة

وأوضح النادي أن عدسات النظارة الشمسية ينبغي ألا تكون داكنة للغاية، مشيراً إلى أن فئات التعتيم 2 إلى 3 تعد مناسبة جداً، بينما تعد فئة التعتيم 4 غير مناسبة.
ألوان العدسات
وأضاف الخبراء الألمان أن ألوان العدسات المناسبة لقيادة السيارات هي البني والأخضر والرمادي، نظراً لأن هذه الألوان لا تؤثر بشكل سلبي على إدراك ألوان إشارات المرور واللافتات المرورية وأضواء المكابح، وذلك على عكس الأحمر والأصفر والأزرق.
ومن المهم أيضاً أن توفر العدسات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال العلامة (UV-400).
كما ينبغي أن تكون العدسات كبيرة لتوفير حماية جيدة للعين، في حين ينبغي أن تكون أذرع النظارة وإطارها نحيفة، كي لا تحد من مجال الرؤية الجانبية.
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