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مواقع مصرية تعلن وفاة "صائد الدبابات"

المقاتل محمد المصري لحظة تكريمه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
المقاتل محمد المصري لحظة تكريمه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الخميس، 07-11-2024 01:03 م

الوكيل الإخباري-  نقلت مواقع مصرية خبر وفاة المقاتل السابق محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وكرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجندي الراحل محمد المصري، خلال ذكري احتفالات أكتوبر هذا العام، تقديرًا لبطولته وشجاعته.

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السيرة الذاتية للمقاتل الراحل محمد المصري

اسمه محمد إبراهيم المصري، وهو جندي مصري حصل على وسام نجمة سيناء عام 1974، وعرف الراحل باسم صائد الدبابات، بعد أن نجح في تدمير 27 دبابة إسرائيلية بالصواريخ في حرب أكتوبر 1973.

وهو أحد أفراد وأبطال فصائل المولتيكا التي قال عنها الخبراء روسيا عند دخولها الخدمة في القوات المسلحة المصرية، أن المصريين يحتاجون إلي عشرات السنيين لاستيعاب كيفية عملها لأن زمن تجهيز وإطلاق الصاروخ يستغرق 100 ثانية ولا يصل إلي هذا الرقم سوي الجندي الروسي علي حد زعمهم ولكن الجندي المصري بروح الإصرار استطاع أن يضرب بذلك عرض الحائط وتمكن من أن يصل بهذا الرقم الي 40 ثانية.

واستطاع تدمير 27 دبابة بـ30 صاروخًا، وقد عاني كثيرًا في تدمير الدبابة الـ27 وانتظر متربصًا لها 36 ساعة.

الجمهور

 
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