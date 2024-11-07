مواقع مصرية تعلن وفاة "صائد الدبابات"

الوكيل الإخباري- نقلت مواقع مصرية خبر وفاة المقاتل السابق محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.



وكرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، الجندي الراحل محمد المصري، خلال ذكري احتفالات أكتوبر هذا العام، تقديرًا لبطولته وشجاعته.

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