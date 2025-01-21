مواقف محرجة وغريبة خلال تنصيب ترامب - فيديو

January 21, 2025
وفي موقف آخر، لفت السيناتور الأميركي جون فيترمان الأنظار خلال الحفل بظهوره في "لوك رياضي" غير تقليدي، حيث ارتدى شورت رصاصي اللون و"هوودي" أسود وحذاء رياضي، ما أثار انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم مراعاته للبروتوكولات الرسمية. وفي وقت سابق، كشف فيترمان أنه يرتدي هذا النوع من الملابس بعد فترة علاج من الاكتئاب، لأنها توفر له راحة أكبر.
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