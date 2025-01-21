مواقف محرجة وغريبة خلال تنصيب ترامب - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقف طريفة وغريبة، أبرزها قبلة محرجة بين ترامب وزوجته ميلانيا، حيث حاول تقبيل خدها أثناء الحفل، لكن قبعتها الكبيرة منعته ليطبع قبلته في الهواء، مما أثار الضحك بين الحاضرين.

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وفي موقف آخر، لفت السيناتور الأميركي جون فيترمان الأنظار خلال الحفل بظهوره في "لوك رياضي" غير تقليدي، حيث ارتدى شورت رصاصي اللون و"هوودي" أسود وحذاء رياضي، ما أثار انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم مراعاته للبروتوكولات الرسمية. وفي وقت سابق، كشف فيترمان أنه يرتدي هذا النوع من الملابس بعد فترة علاج من الاكتئاب، لأنها توفر له راحة أكبر.



#ترامب_رئيساً #بايدن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pwdPcZjQRh January 21, 2025



