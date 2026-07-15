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موجات الحر تهدد إنتاج جبن البارميزان في إيطاليا

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تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:07 م
الوكيل الإخباري-   تواجه صناعة جبن البارميزانو ريغيانو الإيطالي خطرًا متزايدًا بسبب موجات الحر الشديدة التي تضرب شمال إيطاليا، ما يؤثر في إنتاج الحليب وجودته.اضافة اعلان


وأوضح مزارعون في مناطق الإنتاج، خصوصًا وادي بو، أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب إجهادًا حراريًا للأبقار، ويؤدي إلى انخفاض كمية الحليب وتراجع جودته المستخدمة في صناعة الجبن.

ويضطر المزارعون إلى استخدام أنظمة تبريد وتعديل أساليب التغذية للحفاظ على صحة الأبقار، ما يزيد من تكاليف الإنتاج. ويحذر الخبراء من أن استمرار التغيرات المناخية قد يهدد استقرار قطاع الألبان الإيطالي ويرفع أسعار البارميزان عالميًا.
 
 


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