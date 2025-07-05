موجة حرّ خانقة تضرب دولة عربية… ودرجات الحرارة تُلامس الـ43

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة خلال النهار ستتجاوز المعدلات الطبيعية، مع شعور المواطنين بدرجات أعلى من المُسجلة بسبب ارتفاع الرطوبة، التي قد تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى والدلتا، مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح.
وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر بدءًا من السبت بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة سطوع الشمس وانخفاض فرص تكوّن السحب، وبالتالي ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، واحتباس الرطوبة قرب سطح الأرض.
ونصحت المواطنين بتجنب الخروج وقت الظهيرة بين 12 ظهرًا و4 عصرًا، حيث تبلغ الأشعة فوق البنفسجية ذروتها، مشددة على ضرورة ارتداء غطاء للرأس، استخدام واقٍ من الشمس، والبقاء في أماكن جيدة التهوية.
وأوصت بالتوجه إلى المناطق الساحلية مثل مطروح، العلمين، والإسكندرية، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث تكون الأجواء ألطف والبحر هادئًا وملائمًا للأنشطة البحرية.
وتوقعت أن تستمر الموجة حتى يوم الثلاثاء، مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و37 درجة في القاهرة، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي.
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