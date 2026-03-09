الإثنين 2026-03-09 01:15 م

موجة نفوق غامضة للطيور في أمريكا تثير المخاوف الصحية

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية موجة نفوق واسعة للطيور خلال الأسابيع الماضية، حيث عُثر على آلاف الطيور النافقة أو المريضة، ما أثار قلق المسؤولين والسكان على حد سواء.

وفي الشهر الماضي، اكتشف المسؤولون أكثر من 1100 إوزة نافقة على سطح المياه في مناطق مختلفة من الولاية، وكانت معظمها من نوعي الإوز الكندي والإوز البرانت. ومع استمرار الطقس البارد، أُبلغ هذا الأسبوع عن نفوق المزيد من الطيور في وودستاون بمقاطعة سالم جنوب الولاية، حيث سجلت هيئة الأسماك والحياة البرية 4370 طائرا نافقا أو مريضا في 20 بلدية موزعة على 8 مقاطعات.

 

ويشتبه المسؤولون في أن السبب الرئيسي وراء النفوق هو إنفلونزا الطيور، إلا أن بعض الفحوصات جاءت سلبية، ما دفع الخبراء إلى ترجيح أن درجات الحرارة المتجمدة أو فيروس آخر قد تكون السبب.

 
 


