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موعد أول رحلة غير مأهولة لـ"ستارشيب" إلى المريخ.. هذا ما كشفه ماسك

لابلابلاب
إيلون ماسك
 
السبت، 31-05-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الملياردير إيلون ماسك أن مركبته الفضائية "ستارشيب" قد تقوم بأول رحلة غير مأهولة إلى المريخ في نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن فرصة تحقيق ذلك تبلغ 50%.

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تحديات تقنية وانتكاسات
تصريحات ماسك جاءت بعد فشل الرحلة التجريبية التاسعة للمركبة، حيث تفككت بعد 30 دقيقة من الإطلاق. كما فشلت رحلتان تجريبيتان سابقتان في يناير ومارس، حين انفجرت المركبة أثناء الصعود.
الجدول الزمني مشروط بالنجاح الفني


أكد ماسك أن الوصول إلى المريخ يتوقف على نجاح عدة مهام تقنية، أهمها مناورة إعادة التزود بالوقود في مدار الأرض. وتُعد نهاية 2026 توقيتًا مناسبًا نظرًا لاقتراب المريخ من الأرض، ما يجعل الرحلة تستغرق بين 7 إلى 9 أشهر.


طاقم روبوتي وخطة طموحة
الرحلة الأولى ستنقل روبوتات "أوبتيموس" من تصنيع شركة تسلا، على أن يليها طاقم بشري في الهبوط الثاني أو الثالث. ويطمح ماسك إلى إطلاق 1000 إلى 2000 مركبة إلى المريخ كل عامين بهدف إقامة مستوطنة بشرية دائمة.

 

لبنان 24

 
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